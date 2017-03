Týden přinese slunečné dny i více oblačnosti, srážek se ale dočkáme hlavně o víkendu.

Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše se středem nad severovýchodní Evropou. Mezi ní a tlakovou níží nad jihovýchodní Evropou k nám proudí o něco chladnější vzduch od severovýchodu. V dalších dnech se bude do střední Evropy rozšiřovat výběžek vysokého tlaku vzduchu z mohutné tlakové výše nad východním Atlantikem a po jeho severním okraji bude postupovat okluzní fronta a zítra začne ovlivňovat i počasí u nás. Další frontální systém by nás měl přecházet z úterý na středu, zároveň se pak bude v oblasti vysokého tlaku vzduchu rozpadat. V závěru týdne se přesune nad Skandinávii tlaková níže, s ní spojené frontální systémy by měly postupovat dále k východu až jihovýchodu a ovlivňovat počasí u nás.

V noci bude zpočátku místy zvětšená oblačnost, jinak většinou jasno až polojasno, ojediněle nízká oblačnost nebo i mlhy.

Nejnižší noční teploty 0 až -4°C, při oblačnosti nebo větru i slabě nad nulou.

Vítr slabý východní až severovýchodní do 4 m/s, na východě mírný 2 až 6 m/s, v Čechách postupně slabý proměnlivý nebo i bezvětří.

V pondělí bude jasno až polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, postupně během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a slábnutí srážek.

Nejvyšší denní teploty 7 až 11°C.

V 1000 m n.m. kolem 3°C. na východě a severovýchodě jen kolem -1°C

Vítr slabý proměnlivý do 4 m/s, na východě až mírný severovýchodní 2-6 m/s.

V úterý bude polojasno až skoro zataženo, přechodně i skoro jasno.

Nejnižší noční teploty 2 až -2°C, při oblačnosti a větru kolem 3°C.

Nejvyšší denní teploty 9 až 13°C.

Vítr slabý, postupně až mírný západní až severozápadní 1-6 m/s.

Ve středu bude oblačno až zataženo, ojediněle, na severu až místy slabý déšť nebo přeháňky, od 1000 m n.m. srážky sněhové. Později k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek.

Nejnižší noční teploty 7 až 3°C, při utišení větru až 0°C.

Nejvyšší denní teploty 10 až 14°C.

Vítr slabý, postupně až mírný západní až severozápadní 2-7 m/s.

Výhled od čtvrtka do neděle : bude skoro jasno až polojasno, zpočátku i oblačno a ojediněle přeháňky, ráno ojediněle mlhy. Od soboty velká oblačnost, postupně občas déšť nebo přeháňky, na horách přechodně i srážky sněhové. Jen přechodně i polojasno.

Nejnižší noční teploty 6 až 1°C, při zmenšené oblačnosti až kolem -1°C, později 8 až 3°C.

Nejvyšší denní teploty zpočátku 9 až 14°C, v pátek přechodně 13 až 18°C.

