I víkend zůstane chladný, v dalších dnech pak bude postupně ubývat oblačnosti i srážek.

Přes střední Evropu postupuje okludující frontální systém. Za ním k nám začíná proudit od severozápadu chladnější a vlhčí vzduch. V dalších dnech se bude přes střední Evropu přesouvat dále k severovýchodu oblast vysokého tlaku vzduchu. Příští týden se nad východním Atlantikem vytvoří tlaková výše, která bude svým výběžkem zasahovat do střední Evropy. Po jeho severním okraji bude postupovat frontální systém a jen částečně může ovlivnit počasí na severu a severovýchodě. V dalších dnech by se měla tlaková výše přesouvat přes střední Evropu dále k východu a v závěru týdne by nás měla ovlivnit brázda nižšího tlaku vzduchu.

Dnes bude proměnlivá velká oblačnost, místy déšť nebo přeháňky, nad 500 m n.m. většinou sněhové, v nižších polohách přechodně srážky smíšené nebo sněhové krupky. K večeru místy ubývání oblačnosti a slábnutí srážek.

Nejvyšší denní teploty 5 až 10°C.

V 1000 m n.m. kolem 0°C

Vítr mírný až čerstvý severozápadní až severní 5-10 m/s, v nárazech 15-20 m/s, v Krušných horách i silnější. Večer se bude stáčet na západní a postupně slábnout.

V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na severu a severovýchodě až zataženo a zde místy, jinde jen ojediněle možnost přeháňky, od 500 m n.m. většinou sněhové, v noci přechodně i níže.

Nejnižší noční teploty 3 až -1°C, při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru až -3°C.

Nejvyšší denní teploty 6 až 10°C.

Vítr slabý až mírný západní až severní 1-6 m/s, v západní polovině Čech později i slabý proměnlivý.

V neděli bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, na severovýchodě ojediněle, zejména na severovýchodě slabý déšť nebo přeháňky, na jihozápadě od 1000 m n.m., na severovýchodě již od 500 m n.m. sněhové. Později k večeru místy ubývání oblačnosti až na skoro jasno.

Nejnižší noční teploty 2 až -3°C.

Nejvyšší denní teploty 7 až 11°C, na severovýchodě jen kolem 5°C.

Vítr slabý proměnlivý, během dne až mírný převážně východní do 5 m/s.

Výhled od pondělí do čtvrtka : bude oblačno až skoro jasno, později přechodně až zataženo, ojediněle přeháňky, od 500 m n.m. většinou sněhové, přechodně na jihozápadě až od 1000 m n.m.

Nejnižší noční teploty 0 až -4°C, při oblačnosti nebo větru i slabě nad nulou.

Nejvyšší denní teploty zpočátku 5 až 10°C, postupně 8 až 13°C.