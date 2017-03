Vyhraje v březnu zima nebo jaro? Příroda mluví jasně! PŘEDPOVĚĎ

Do astronomického jara (21. 3.) už zbývají jen necelé dva týdny, to ale ještě notně neznamená, že si budeme užívat slunečních paprsků, rozkvetlých stromů nebo příjemného zpěvu ptáků. Podle všeho nás ještě čeká tvrdý souboj o březnovou nadvládu mezi zimou a jarem, kdo bude mít ale navrch?

"Vypadá to, že příští týden zvítězí ještě zima a ten další týden se mezi sebou budou zima a jaro prát," myslí si meteoroložka Dagmar Honsová. "Vypadá to, že až někdy kolem toho 24. - 25. března se nejvyšší denní teploty dostanou přes 10 °C, ale na horách by mělo i nadále sněžit - a to zřejmě až do konce března," dodává. Opravdové jarní teploty kolem 20 °C očekává až začátkem dubna.

Co říká příroda?

Ačkoliv si tak na příchod jara podle meteorologů budeme muset ještě měsíc počkat, na svět už vykukují první sněženky a bledule. Ornitologové navíc upozorňují, že do Česka dorazil dokonce i sám nositel jara - skřivan. "Skřivani se vracejí jako první, jsou slyšet nad polem, protože mají nápadný zpěv," vysvětluje ornitoložka Gabriela Dobruská

A všímat si můžeme i dalších druhů ptáků. "Pozorujeme čápy na hnízdech... i čejky se objevily," dodává Dobruská. Když se zaposloucháte, můžete pak slyšet i drozdy, hrdličky nebo stehlíky. "Z pohledu ptáků už od začátku března to jaro ožívá znatelně," raduje se ornitoložka s tím, že čas, kdy se nositelé jara vracejí, přišel letos opět o něco dřív. "Zjistilo se dokonce, že u některých druhů ptáků došlo k posunu průměrného data hnízdění i o 10 - 14 dnů," říká.

Je ale pravdou, že v celé své síle se jaro zatím opravdu neukázalo. Vlaštovky ještě nedorazily, ani stromy nezačaly kvést. "Nejdřív je to o keřích a stromech (i mechy se probouzí) a o té trávě," upozorňuje Honsová a vysvětluje, že o jaru můžeme mluvit ve chvíli, kdy zpozorujeme první pupeny na stromech, uvidíme první plevel mezi kytkami. "Začne vegetační období," říká.

Nenechte se proto zmást. I když venku už vykukují první "sněhové" květiny, podle meteoroložky to ještě neznačí, že jaro je tady. Třeba sněženkám totiž zima vůbec nevadí.

Jak meteorologové, tak ornitologové se shodují na tom, že souboj počasí v březnu bude opravdu napínavý. I když samotná příroda zatím jasně naznačuje, že hlavní slovo bude mít v tomto měsíci zima, nezoufejte. Už nyní můžete sledovat, jak se příroda po zimním spánku pozvolna probouzí a poslouchat třeba zpěv ptáků. A právě na opeřence je dobré v těchto dnech myslet. "Lidé by se měli chytnout za nos a přikrmovat je, protože té potravy je tady pro ně ještě hodně málo," říká Honsová.