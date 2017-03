Pylová sezóna je tu! První alergici už plní ordinace

Na stromech už v těchto dnech není vůbec těžké najít jehnědy a kočičky. To je jasný důkaz toho, že pylová sezóna je tady. Právě pyly z lísky, olše a vrby teď ve vzduchu dominují. "Už to pociťuju, spouští mi to rýmu každé jaro a až budou trávy, tak to bude konec," přiblížil dotázaný alergik.

A jasně to vidí i alergologové ve svých ordinacích. Ty se v posledních dnech začínají opět plnit pacienty. "Pylová sezóna začala už celkem zřetelně, pacienti chodí se záněty spojivek a s rýmou," přiblížil alergolog Milan Matulka.

Pyly jsou u nás zdaleka nejčastějším spouštěčem alergií. Alergická rýma v pylové sezóně potrápí každého pátého Čecha. "Mluvíme o dvou milionech lidí, kteří mají pylovou alergii, je to neuvěřitelné číslo," vysvětlil alergolog Martin Fuchs.

Na pyly ze stromů je u nás alergických asi 5 % lidí, o něco méně na byliny. Zdaleka nejvíce alergiků pak trpí při tom, když kvetou trávy a obilí. Jejich sezóna začíná v květnu.

Pylová sezóna letos propukla už na konci února i přes to, že letošní zima rozhodně nebyla mírná.

Zákeřné na alergii je to, že mírné projevy mohou časem propuknout v daleko závažnější onemocnění, jako je třeba astma, zvláště v případě, kdy člověk včas nevyhledá odbornou pomoc.