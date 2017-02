Našli planety podobné Zemi vzdálené 39 světelných let. Co to znamená pro lidstvo?

Důležitý objev v oblasti exoplanet vyvolává senzaci po celém světě. Ačkoliv jsou astronomové teprve v počátku zkoumání celé soustavy, už nyní koluje celá řada otázek. Na některé z nich bude dnes od 20:00 odpovídat významná osobnost České astronomické společnosti Pavel Suchan, který již delší dobu působí jako tajemník Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Solární soustava TRAPPIST-1 je vzdálená 39 světelných let od Země, jedná se o systém se sedmi planetami, které jsou velmi podobné Zemi.

Nejméně tři z nich jsou v takzvané obyvatelné zóně, podle zprávy Evropské jižní observatoře by ale při vhodných podmínkách mohla být voda v tekutém stavu na všech sedmi.

V tomto systému se nachází dosud nejvyšší počet planet svou velikostí podobných Zemi a zároveň nejvíce planet, na jejichž povrchu by se mohla vyskytovat voda v kapalném stavu. Článek oznamující objev byl publikován ve vědeckém časopise Nature.

Co přesně to znamená pro astronomii a pro lidstvo? Jaké kroky nyní vědce čekají a co můžeme v nejbližší budoucnosti očekávat? Mohou planety skutečně hostit život? Na to a další otázky z oblasti astronomie a astrofotografie se můžete ptát v online rozhovoru.

Pavel Suchan působí na Astronomickém ústavu AV ČR jako tiskový tajemník od roku 2004. Věnuje se především popularizaci astronomie, prezentaci výsledků dosažených pracovníky AsÚ a také problematice světelného znečištění, resp. ochraně pozorovacích podmínek a ochraně nočního životního prostředí.