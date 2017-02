Kvůli vydatnému dešti budou stoupat hladiny řek, varuje ČHMÚ

Se stoupající teplotou přichází do České republiky obleva. Meteorologové navíc očekávají vydatnější srážky, místy by mohlo napadnout až 30 milimetrů za den a to hlavně na horách. Zejména na horních tocích budou stoupat hladiny řek, varuje ČHMÚ.

Vydatnější srážky by se měly objevit už v pondělí večer, v polohách nad 1000 metrů se může objevit sněžení. Srážky by měly vydržet přes celý týden.

V úterý se objeví vydatný déšť zejména na Šumavě, už ve středu by mělo pršet na většině území České republiky. Déšť by měl podle ČHMÚ vydržet až do konce týdne.

Profil Zbečno https://t.co/mSkLifdUg9, 19.02.2017 13:00 vzestup hladiny na 2.SPA — ČHMÚ_hydrologie (@CHMU_hydrologie) 19. února 2017

Díky teplotám vysoko nad nulou přišla do České republiky obleva, na většině území platí zatím normální stav, 2. stupeň povodňové aktivity hlásí stanice Zbečno na Berounce, od pondělního rána začala hladina mírně klesat.

V sobotu byl také vyhlášen stav pohotovosti na stanici ve Vyškově na Hané, voda odpoledne klesla k normálnímu stavu, informuje ČHMÚ.