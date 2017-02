Příští týden velká oblačnost s deštěm, na horách i sněžení, přechodně větrno a na víkend ochlazení.

Za studenou frontou k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu a současně se k nám nasouvá oblast vysokého tlaku vzduchu. V pondělí bude od severozápadu postupovat další frontální systém. I v dalších dnech by měly do střední Evropy postupovat jednotlivé frontální systémy, v závěru týdne by k nám měl přechodně proniknout studený vzduch od severozápadu.

V noci bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo déšť se sněhem, od 500 m n.m. a přechodně i níže sněžení. Ojediněle náledí.

Nejnižší noční teploty 3 až -1°C, ojediněle při vyjasnění a uklidnění větru až -3°C.

Vítr slabý až mírný západní 1-6 m/s nebo slabý proměnlivý.

V sobotu bude zataženo až oblačno, zpočátku místy, postupně ojediněle přeháňky, nad 600 m n.m. sněhové. Později může být přechodně až polojasno, večer ojediněle náledí.

Nejvyšší denní teploty 3 až 7°C.

V 1000 m n.m. kolem -1°C.

Vítr slabý proměnlivý, během dne až mírný severozápadní 1-5 m/s.

V neděli bude oblačno až zataženo, přechodně až skoro jasno, jen ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, na 700 m n.m. zpočátku i sněžení. Ráno možnost mrznoucí mlhy.

Nejnižší noční teploty 1 až -3°C, při delším vyjasnění a uklidnění větru až kolem -5°C.

Nejvyšší denní teploty 4 až 8°C, v Čechách při zmenšené oblačnosti ojediněle až 10°C.

Vítr slabý proměnlivý, během dne západní až jihozápadní 1-6 m/s.

V pondělí bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na jihu až polojasno. Místy občasný slabý déšť nebo přeháňky, zpočátku od 800 m n.m. i srážky sněhové. Později odpoledne a večer srážky četnější.

Nejnižší noční teploty 3 až -1°C, při zmenšené oblačnosti a utišení větru až kolem -3°C.

Nejvyšší denní teploty 5 až 10°C.

Vítr slabý až mírný západní až severozápadní 1-6 m/s, bude postupně zesilovat na 3-8 m/s, v nárazech až 15 m/s.

Výhled od úterý do pátku : převládající velká oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky, na horách střídavě sněžení, přechodně až polojasno. V pátek postupně srážky sněhové již od 500 m n.m.

Nejnižší noční teploty 7 až 2°C, při vyjasnění až 0°C, v závěru období ochlazování.

Nejvyšší denní teploty 6 až 11°C, ojediněle přechodně i tepleji, v závěru období ochlazování.