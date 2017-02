Počasí: na mnoha místech smog, přibývání oblačnosti, koncem týdne přeháňky a déšť

Ve srovnání s loňským rokem sužuje smog Českou republiku častěji. Imisní limit polétavých částic v ovzduší je 50 mikrogramů na metr krychlový. Na některých místech naměřily stanice až čtyřnásobně vyšší hodnoty. "Letošní zima je ve srovnání s několika předchozími silnější a dochází k častějšímu vyhlašování," potvrdil meteorolog Ondřej Vlček.

S problémy se od pondělí potýká Zlínský, Jihomoravský, Královéhradecký a Pardubický kraj. O den později vyhlásili výstrahu před smogem i v Olomouckém kraji a v Praze. Nově smog trápí i lidi na Plzeňsku. Zcela nejhorší situace je pak v Moravskoslezském kraji, kde je také smogová situace vyhlášena nejdéle.

Co se počasí týče, po celý dnešek by mělo podobně jako v předchozích dnech svítit sluníčko, už zítra ale začne pozvolna přibývat oblačnosti. Přesto by se denní teploty měly udržet nad nulou.

Předpověď počasí

Středa

Jasno, v noci a ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty -4 až -8 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

Čtvrtek

Jasno nebo skoro jasno, místy mrznoucí mlhy. Odpoledne a večer na západě a severozápadě území přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Slabý jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

Pátek

Oblačno až zataženo, od severozápadu postupně na většině území občasný déšť, zpočátku i mrznoucí, který bude později v polohách nad 600 m přecházet ve sněžení. Na východě a jihovýchodě území zpočátku jasno až polojasno a místy mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, na Moravě až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.

Sobota

Oblačno až zataženo, zpočátku místy, postupně ojediněle déšť nebo přeháňky, nad 600 m srážky sněhové. Večer od západu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.

Neděle

Oblačno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Slabý jihovýchodní až jižní, později až jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

Pondělí až středa

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách střídavě srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty zpočátku +2 až -2 °C, postupně 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C.